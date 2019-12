"La folle chiusura del parcheggio Tiberio": Renzi fa un bilancio sui posti auto eliminati

Il consigliere comunale Gioenzo Renzi, Fratelli d'Italia, punta il dito sul problema parcheggi. "Domenica scorsa 15 dicembre si è tenuto un mercatino natalizio nel Borgo San Giuliano con le bancarelle lungo Viale Tiberio chiuso al

traffico veicolare da Via Bissolati fino al Ponte di Tiberio. Contestualmente è stato vietato l’accesso degli autoveicoli al parcheggio Tiberio con una capienza di circa 300 posti auto, rimasto vuoto. E’ stata una idea assurda vietare l’utilizzo del Parcheggio Tiberio, addirittura durante le festività natalizie con migliaia di autoveicoli alla ricerca di posti per la sosta.

Un provvedimento incompatibile con l’accessibilità al centro storico e con la “vita” delle attività economiche che “aspettano” le festività natalizie per “rigenerarsi”. Consideriamo i 450 posti auto già eliminati per i lavori di riqualificazione attorno a Castel Sismondo e in Piazza Malatesta e che non sono ancora “decollati” ad opera dei privati il Parcheggio Scarpetti multipiano di 433 posti auto (+ 146 rispetto ai 287 attuali) e il Parcheggio ex Area Fox multipiano di 350 posti auto ( rispetto ai 70 attuali). Ho chiesto con l’interrogazione consigliare al sindaco (martedì sera, ndr.), spiegazioni sulla “folle” chiusura del Parcheggio Tiberio di domenica scorsa, da non riproporre per le festività natalizie, in vista della pressione del traffico veicolare proveniente da Rimini Nord e diretto al Centro Storico.

Ha risposto l’assessore Sadegholvaad sostenendo che “l’interdizione del parcheggio storico Tiberio è dovuta all’iniziativa dell’Associazione Borgo San Giuliano per le bancarelle in viale Tiberio, che per ragioni di sicurezza ha dovuto individuare un’area di evacuazione in caso di emergenza”. Anche se spetta all’Amministrazione Comunale l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico e la valutazione sull’opportunità degli eventi.

Ribadisco, infatti, che l’utilizzo del Parcheggio Tiberio non può riguardare solo gli esercenti dell’Associazione Borgo San Giuliano ma è di interesse generale della città e per tutti coloro che da Rimini Nord accedono al Centro Storico e alle sue attività. Proprio per sostenere l’accessibilità al Centro Storico e per la sopravvivenza delle sue attività economiche, ho chiesto all’Amministrazione Comunale le date inizio lavori del Parcheggio Scarpetti e dell’ex Area Fox , senza avere ancora una precisa risposta. Non bastano più i reiterati annunci della A.C., da 7 anni per lo “Scarpetti” e da due anni per l’Area Fox, quando sono urgenti i nuovi posti auto per recuperare quelli perduti".