La magia delle feste avvolge la città: in piazza Cavour arriva l'albero di Natale

Tra poco più di un mese appuntamento con le festività natalizie e iniziano i preparativi per decorare e addobbare la città con luminarie e simboli della tradizione. In piazza Cavour è arrivato lunedì mattina l'albero di Natale e i tecnici lo hanno allestito all'altezza del corso. Nei prossimi giorni verranno annunciati tutti gli eventi di Natale e Capodanno e accese le luci in città.