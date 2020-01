La Marecchiese passa di competenze all'Anas, quasi 48 chilometri di strada

La Marecchiese, strada provinciale 258, è passata ufficialmente sotto le competenze di Anas, come annunciato dal presidente della Provincia Riziero Santi. Si tratta di quasi 48 km di strada, dall’innesto con la Statale 16 fino ai confini con la Regione Toscana. Il passaggio è avvenuto a seguito dell’accordo del 2019 fra Province, Regione Emilia-Romagna, Ministero dei trasporti e Anas in quanto considerata strada di interesse nazionale. Per la Marecchiese, tra l’altro, si tratta di un ritorno visto che in passato era già stata di competenza Anas.