Ex cinema Sant'Agostino, trovata una colonna del '500: conto alla rovescia per l'apertura

Il cantiere nell'ex cinema Sant'Agostino procede a pieno regime. Ogni giorno gli operai sono al lavoro per restituire alla città questo luogo amato da generazioni di riminesi, un cinema d'essai amatissimo. Il cartello "lavori in corso" campeggia da marzo così come il periodo che ne segna il termine. A fine settembre, se tutto procede secondo i piani, sarà inaugurato l'edificio restaurato, in concomitanza con la festa parrocchiale che è il 29. L'autunno vedrà quindi riaprire le porte dell'ex cinema.

Piano terra (ex cinema)

Al piano terra è stato livellato il pavimento, ancora la destinazione non è certa, ma di sicuro non sarà più un cinema, bensì una sala polivalente, utile anche per ospitare feste e attività parrocchiali. Intanto è stata trovata una colonna del Cinquecento, che fa parte del loggiato, un tempo coperta dal grande schermo. L'idea sarebbe quella di valorizzarla come opera d'arte in sé e come memoria storica dell'antico complesso abbaziale.

Recuperato anche il portale storico dell'edificio, che era coperto dall'ingresso del cinema. Inoltre, sempre mesi fa durante i lavori di carotaggio propedeutici al cantiere era emerso un antico affresco che dovrà essere restaurato. C'è anche l'idea di recuperare una parte della chiesa che è stata nascosta per decenni, ovvero l’ingresso dalla corte degli agostiniani, in corrispondenza alla porta che dà su via Sigismondo. L'ingresso è murato, ma nel muro ci sono capitelli e colonne.

Primo piano

Anche al primo piano l'intervento procede a passo spedito. L'area sovrastante il cinema sarà con probabilità uno spazio di aggregazione per le attività per i bambini e i giovani, dovrebbero essere diverse aule, una sorta di doposcuola.