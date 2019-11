Lavoro e imprese, gli incontri del Centro per l'impiego

Con l’incontro di martedì scorso, tenuto presso la sala del Buonarrivo della Provincia di Corso d’Augusto, il Centro per l’impiego di Rimini ha inaugurato una serie di momenti di riflessione che coinvolgono le persone in cerca di lavoro e, allo stesso tempo, le principali imprese del territorio.

Obiettivo dichiarato: fornire informazioni sulle dinamiche che guidano specifici settori dell’economia locale, affrontando soprattutto aspetti quali le professionalità e le competenze attese dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, i criteri per la ricerca e selezione del personale, nonché le condizioni lavorative di ogni singolo settore. All’invito ha risposto per primo l’Ipermercato Conad del Centro Commerciale "Le Befane", rappresentato da Matteo Cecchini (responsabile commerciale, da gennaio 2020 direttore dell’Ipermercato), Rosaria Rusciano (responsabile casse) e Angelo De Luca (ufficio personale, supporto a direzione e ai capi reparto). I tre hanno dialogato col folto gruppo di lavoratori presenti in sala, donne e uomini di varie età precedentemente selezionati dal Centro per l’impiego.

La platea ha dimostrato grande interesse per informazioni quali l’iter usato per le selezioni di personale, le qualifiche maggiormente richieste (macellai, cuochi, pescivendoli, farmacisti, pasticcieri professionisti), i requisiti più graditi dai selezionatori (per diversi reparti, ad esempio, un diploma alberghiero, il legame territoriale, motivazione e passione per il settore, solarità, dinamicità, flessibilità, disponibilità, ma anche conoscenza delle lingue soprattutto per gli addetti alle casse e ai banchi serviti).

Il Centro per l’impiego, visto il successo dell’iniziativa, organizzerà altri momenti di incontro, proponendo i vari settori presenti nel panorama lavorativo riminese. Aziende e lavoratori troveranno aggiornamenti sul sito www.agenzialavoro.emr.it/rimini alla voce "avvisi", dove vengono pubblicate tutte le opportunità e le novità in materia di lavoro e occupazione.