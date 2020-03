Riminesi dal cuore grande: le donazioni e le raccolte fondi per l'emergenza Coronavirus

Ravennati dal cuore grande: tutte le donazioni e le raccolte fondi per l'emergenza Coronavirus

„Sono tantissimi i cittadini - pubblici, privati, aziende, società sportive e associazioni - che in questi giorni di piena emergenza Coronavirus hanno deciso di destinare una donazione per sostenere il mondo della sanità. Ma sono diverse anche le raccolte fondi che sono state aperte per cercare di raccogliere soldi da destinare agli ospedali del territorio.“

Le donazioni

Banca Malatestiana dona 100mila euro all'Infermi

„Il Consiglio d'amministrazione di Banca Malatestiana ha stanziato la somma di 100mila euro a fronte dell’emergenza Covid-19, per sostenere gli operatori sanitari che stanno lavorando in prima linea per difendere la salute dei cittadini. La somma sarà messa a disposizione dell’Ospedale Infermi di Rimini, a favore di tutta la struttura ospedaliera che potrà prontamente utilizzarla per l’acquisto di materiali e strumenti urgenti.

Rimini, AIRiminum dona 50mila euro all'Ausl Romagna per l'emergenza coronavirus

„iRiminum dona 50mila euro alla Ausl Romagna per l’acquisto di un sistema di monitoraggio multiparametrico per pazienti Covid-19 (ossigeno, pressione, temperatura e respirazione). Una doazione fatta, anche aderendo all’iniziativa di Confindustria Romagna.

I comitati di quartiere Macanno, Torconca e Ventena hanno deciso di fare un’unica donazione – ognuno secondo le proprie disponibilità - all’Ospedale di Rimini, per contribuire alle necessità del più importante nosocomio della Provincia, che ospita i pazienti contagiati dal Covid-19. "E’ un momento particolarmente difficile per la sanità di tutto il Paese e Rimini non fa eccezione – spiega Mauro Pecci, presidente del Comitato Ventena – noi comitati abbiamo deciso di contribuire, per quanto ci è possibile, con una donazione in denaro pari a 1350 euro".

Rimini, Scuole chiuse, i pasti destinati a 1.800 bambini donati alla Caritas

„Sono 1.800 i pasti garantiti nelle mense scolastiche del Comune di Rimini (0-6 anni), ogni giorno, dalla convenzione con la ditta fornitrice Dussmann. Una scorta di cibo fresco che è sempre reperita in anticipo e, vista la sospensione delle attività educative nelle scorse settimane, il cibo è stato donato alle mense dei poveri.

Le "donazioni" all'ospedale Infermi sono arrivate anche sotto forma di pasti e gentilezza. Nei giorni scorsi i ristoratori dell'attività. Per la polpetta hanno portato il pranzo per i medici e gli infermieri del reparto di Terapia Intensiva. Strozzapreti al sugo e polpette. Un piccolo grande gesto che sperano possa essere d'ispirazione anche per altri colleghi.

Raccolte fondi

Confindustria Romagna sostiene l’ospedale Infermi con una raccolta fondi

„Confindustria Romagna ha avviato una raccolta fondi fra gli associati della provincia di Rimini con l’obiettivo di dare un apporto concreto. Ad oggi sono stati raccolti 226 mila euro destinati all’Ospedale Infermi di Rimini: saranno utilizzati per il finanziamento di sistemi di monitoraggio multi parametrici (ossigeno, pressione, temperatura e respirazione) per pazienti affetti da Coronavirus e per ulteriori necessità dell’ospedale nelle pratiche messe in campo per questa emergenza. Insieme a Confindustria Romagna hanno fino ad ora dato il loro contributo le aziende Aeffe, Aikom, AiRiminum, D - Entity, Focchi, Gruppo Maggioli, GSR, Indel B, Scm Group, Società Italiana Gas Liquidi, Vici & C. “

Morciano, Coronavirus, al via una raccolta fondi per l'acquisto di un macchinario per la terapia intensiva

„L'Associazione Tutela azionisti della Banca Popolare Valconca (Ata - Bpv) lancia una campagna di raccolta fondi per l'emergenza coronavirus da destinare all'ospedale di Rimini. Una campagna per l'acquisto di una postazione ECMO Cardiohelp, macchinario specifico per la terapia intensiva atto a garantire la sopravvivenza nei casi più critici. Morciano, Coronavirus, al via una raccolta fondi per l'acquisto di un macchinario per la terapia intensiva

„Il bonifico va indirizzato al C/C IT91A0579267930CC0810008940 ADA Onlus - 47833 Morciano di Romagna, Via Cà Fabbro, 15/1 C.F. 91119720406 Causale: Donazione Emergenza Corona Virus. Da parte delle aziende è interamente deducibile.“

La Regione apre una raccolta fondi a favore della gestione dell'emergenza sanitaria

„La Regione ha deciso di dare la possibilità a chiunque voglia di dare un contributo per la gestione dell’emergenza sanitaria versando sul conto corrente della Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna: Iban: IT69G0200802435000104428964 - Causale: Insieme si può: l'Emilia-Romagna contro il Coronavirus.“



