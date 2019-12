Le donne di Impresa Confartigianato fanno quadrato su welfare, lavoro e formazione

Si è riunito martedì il Consiglio Direttivo di Donne Impresa Confartigianato Rimini per affrontare tematiche riguardanti le imprese del territorio, soffermandosi in particolare sulle aziende a gestione femminile, trattando anche le diverse le attività svolte nell’anno 2019 e i progetti per il 2020 che si focalizzeranno sulle tematiche sempre attuali del credito, del welfare, del lavoro, formazione, ricerca e recupero delle nostre tradizioni. Al termine dell’incontro è stata nominata membro del comitato direttivo anche Laura Ravasio di Nuova Comunicazione - Gruppo NovaCom.

All'incontro presenti la presidente di Donna Impresa Confartigianato e titolare di Adriaplast Valeria Piccari, la coordinatrice Francesca Casadei, oltre a Lucia Esposito (Esposito Cinture), Rita Tomassoni (Piadineria Marecchiese), Alessandra Urbinati (Chiave Magica), Barbara Balducci (Lavanderia Babi), Cristina Vizzini (Riviera Congressi) e Laura Bottero (Divise e Desideri).