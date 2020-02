Le offerte di lavoro nel turismo: gli annunci e le professioni più ricercate per l'estate

Bagnini, cuochi e aiuto cuochi, segretari, baristi, camerieri di sala e di ristorante, cameriere ai piani, pizzaioli, sfogline, estetiste, lavapiatti e tuttofare, pasticcieri, animatori. Chi ha professionalità ed esperienza può già mettersi in moto per la ricerca di un’occupazione stagionale nel settore turistico-alberghiero della Riviera Romagnola (dai Lidi Ferraresi fino a Cattolica), considerando che alcune strutture cercano personale già dal periodo pasquale.

La banca dati regionale

L’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, attraverso i siti dei Centri per l’impiego, da anni mette a disposizione di imprese e lavoratori una banca dati dedicata al settore. Da una parte sono consultabili tantissime offerte di lavoro, suddivise per località, qualifica, possibilità o meno di essere alloggiati in azienda.

Attualmente la banca dati pubblica circa 700 annunci validi: 20 per Bellaria, 72 per Cattolica, 60 per Misano Adriatico, 84 per Riccione, 128 per Rimini, 213 per Cervia e Milano Marittima, 70 per Cesenatico, 31 per Gatteo-San Mauro.

Il lavoratore interessato, dopo aver verificato se i requisiti richiesti dal datore di lavoro corrispondono alla sua professionalità, può mettersi in contatto direttamente, visto che il recapito (indirizzo, mail e/o telefono) è inserito in ciascun annuncio. Esiste anche la possibilità di auto-iscriversi, seguendo le indicazioni pubblicate sul sito, inserendo i propri dati e le zone di interesse. In questo caso, i nominativi dei lavoratori saranno selezionati dai Centri per l’impiego e comunicati ai datori di lavoro che li richiedessero.

I momenti informativi

Il Centro per l’impiego di Rimini organizza diverse iniziative per aiutare le persone ad utilizzare la banca dati come strumento utile per la ricerca di lavoro: martedì 25 febbraio ci sarà un incontro dedicato presso la sede di via Farini 6, mentre venerdì 28 febbraio gli operatori del Centro per l’impiego parteciperanno con un punto informativo all’evento Working in Tourism di Confesercenti-Cescot Lavoro che si terrà presso la sede Sgr di via Chiabrera.

Informazioni: /www.agenzialavoro.emr.it

anca dati stagionale: http://www.agenzialavoro.emr.it