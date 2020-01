Le "saraghine" organizzano una cena e ospitano le sardine dirette al maxi raduno

Il 19 gennaio a Bologna è il giorno del maxi raduno delle Sardine previsto in piazza 8 agosto, dove ci saranno anche tantissme sardine riminese. Per l'occasione le sardine della Riviera hanno organizzato sabato 18 gennaio una una cena a base di pesce (saraghine, un primo di pesce con piadina, insalata, acqua e vino), con la promessa di ospitare tanti altri manifestanti in arrivo da ogni parte dell’Italia e diretti a Bologna in occasione del maxi raduno. L'appuntamento è alle 20 nella tensostruttura di Parco Pertini, a Rivazzurra

Lo stesso portavoce Mattia Santori aveva rilanciato con un video l’appuntamento riminese. "Sarà una serata speciale – spiegano le sardine riminesi – ottima cucina, musica, cultura. Prima di nuotare insieme verso Bologna".