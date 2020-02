"Libertà per Patrick", un sit-in per lo studente dell'ateneo di Bologna prigioniero in Egitto

Sabato 22 febbraio, alle 18.30, in piazza Cavour le attiviste e gli attivisti di Amnesty International organizzeranno un sit-in a Rimini per chiedere il rilascio immediato di Patrick George Zaki, l’attivista egiziano, studente dell’Università di Bologna, scomparso all'arrivo al Cairo il 7 febbraio.

"Zaki, attualmente iscritto a un master in Studi di genere in Italia presso l’Alma Mater Studiorum, fermato e torturato al suo arrivo all'aeroporto del Cairo per accuse tra cui diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici è considerato da Amnesty International un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media. Amnesty International chiede il rilascio immediato e incondizionato di Patrick George Zaki, di aprire un'indagine indipendente sulla tortura da lui subìta e di garantire urgentemente la sua protezione".

Con una lettera all'ambasciatore egiziano a Roma, il direttore di Amnesty International Italia, Gianni Rufini, ha subito espresso le proprie preoccupazioni per la situazione dello studente egiziano.