Lo Shuttle Italy Airport festeggia quattro anni con una nuova corsa e sconti speciali

Shuttle Italy Airport” compie quattro anni il giorno di San Valentino. Prime corse test avvenute a fine gennaio 2016 e avvio dei collegamenti di linea quotidiani tra Rimini e l’aeroporto “Guglielmo Marconi di Bologna” all’inizio del successivo mese di febbraio. Appena nato si chiamava “Shuttle Rimini – Bologna” e da due anni, con l’estendersi dei suoi collegamenti a tutta la Romagna, riviera adriatica e Firenze ha cambiato il suo marchio trasformandosi in “Shuttle Italy Airport”.

Il servizio festeggia con un’iniziativa speciale. Tutti i viaggiatori che, durante quelle 24 ore, acquisteranno on line un viaggio sullo Shuttle, avranno uno sconto del 50% sul costo del biglietto. Una promozione valida solo e unicamente il 14 febbraio 2020, per viaggi da e per Rimini, Cesena e Bologna. Soprattutto, utilizzabile in una giornata a scelta entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Con il biglietto si riceverà anche un regalo del marchio del gioiello per lei e per lui “Marlù”. Un buono sconto del 10% per acquisti sul sito www.marlugioielli.it, utilizzabile – una sola volta - da ogni cliente Shuttle che ha usufruito della promozione di San Valentino e anch’esso utilizzabile entro e non oltre fine dicembre 2020.

E sempre da San Valentino “Shuttle Italy Airport” aggiungerà una nuova possibilità di viaggio locale sui suoi bus. Aprirà la corsa Rimini-Cesena e Cesena-Rimini: biglietto per adulti a 10 euro e 5 per i bambini. Si parte e si arriva nel capoluogo della riviera dalle fermate di Via Fada o stazione FS e da Cesena da Piazzale dell’Accoglienza. In questo modo anche i molti passeggeri che si muovono tra le due città per motivi di lavoro, studio, turismo, trovano modo i utilizzare gli Shuttle anche per una semplice tratta territoriale. Mentre, com’è ormai tradizione si rinnovano le 8 corse quotidiane tra “Marconi” e Rimini Fiera, dedicate A “Beer Attraction”, l’evento Ieg sulla filiera dell’eating out (15 -18 febbraio).

“Dal 2016 siamo costantemente cresciuti anno dopo anno. Abbiamo aumentato copertura territoriale dei nostri mezzi, raccordandoci e migliorando il sistema di inter-mobilità tra i diversi vettori del nostro territorio e della regione e le sue diverse piattaforme: ferro, gomma, aereo – spiega Roberto Benedettini, amministratore unico di Vip srl, la società di trasporti che ha creato e gestisce il servizio shuttle – il nostro volume di passeggeri cresce ogni 12 mesi in doppia cifra e nel 2019 abbiamo raggiunto il picco di viaggiatori stranieri. Dopo 3 anni in cui il loro numero era sempre attorno al 42 o 43% del totale, nel 2019 abbiamo raggiunto e superato di qualche decimale il 45%. È un ulteriore segnale positivo non solo per lo Shuttle ma per tutta la Romagna e il gradimento sempre maggiore che questa destinazione raccogli e a livello internazionale”.

Località con fermate o servizio “door to door” “Shuttle Italy Airport”: Forlì, Cesena, Cesenatico, Pinarella, Gambettola, Forlimpopoli, Milano Marittima, Cervia, Gatteo Mare, Rimini (Bellariva, Rivazzurra, Miramare), San Mauro Mare, Bellaria – Igea Marina, Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, Gabicce, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, Savignano, Santarcangelo, Villa Verucchio, Coriano, Repubblica di San Marino, Bologna, Firenze, Ravenna, Pesaro, Urbino, Vallefoglia.