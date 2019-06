Una partita a carte per salvare la professoressa Luisa Stracqualursi

Appuntamento al circolo tennis di Rivazzurra (all’interno del Parco Sandro Pertini) mercoledì 12 giugno, alle 20.30, con il torno di briscola a coppie per Luisa Stracqualursi, la professoressa malata di un carcinoma molto aggressivo e per cui necessita di cure in America. L'associazione "Rimini per tutti" organizza questa iniziativa solidale per la docente per hanno creato il progetto di raccolta fondi Luisa Vive - www.luisavive.it.

La quota di iscrizione è di 10 euro a persona e comprende un dolce intermezzo, oltre ai prmei per le tre coppie classificate. Quanto raccolto andrà interamente devoluto al progetto Luisa Vive. Durante la serata ci sarà lo spettacolo dell'artista romagnolo Sgabanaza, che si esibirà gratuitamente per aiutare Luisa. La prenotazione alla serata è obbligatoria contattando i numeri 0541/908391 (Dante) o 335/5366140 (Barbara).