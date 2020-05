Lungomare Spadazzi va in vacanza per l'estate e chiude al traffico

Per tutta l’estate, il tratto di Lungomare Spadazzi compreso tra via Latina e via Martinelli – poco più di mezzo chilometro, attualmente percorribile solo a senso unico in direzione sud–nord - sarà pedonalizzato, mentre le auto potranno utilizzare solo l’asse parallelo, Viale Principe di Piemonte. Chiusura quindi al traffico in una sorta di anteprima della viabilità del prossimo futuro. E’ infatti in pubblicazione l’ordinanza che dispone il divieto di transito delle auto e la creazione di una ztl su un tratto del Lungomare Spadazzi, nella zona di Miramare, dove sono attualmente in corso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura verde urbana del Parco del Mare.

“La pedonalizzazione di questo tratto di carreggiata, dove insiste il cantiere del Parco del mare, consentirà ai bagnanti, ai turisti e ai cittadini di raggiungere la spiaggia in sicurezza – spiega l’Amministrazione comunale – utilizzando l’asse dei Viali. Un provvedimento condiviso con gli operatori e che rappresenta una prima anticipazione della riorganizzazione complessiva che entrerà in funzione una volta completati gli interventi del Parco del Mare, che porteranno ad una naturalizzazione del contesto urbano e ad un waterfront libero dalle auto”. L’accesso al Lungomare, oltre che per i mezzi di soccorso, resterà garantito per i residenti e per le operazioni di carico e scarico a servizio delle attività dell’area.