Alberi caduti, abitazioni e sottopassi allagati: oltre 50 gli interventi dei Vigili del fuoco

Le squadre dei Vigili del fuoco di Rimini sono impegnate senza sosta per l’ondata di maltempo che da martedì pomeriggio imperversa in provincia.

Gli interventi sono di vario genere, da alberi pericolanti, sottopassi stradali ed abitazioni allagate. Sono infatti state circa una cinquantina le richieste di soccorso e le squadre dei pompieri stanno ancora operando sul territorio. A pieno regime quattro squadre dei Vigili del fuoco. Tra le zone della provincia più colpite ci sono sono Bellariva, Marebello e Rivazzura.

A Riccione

Nella Perla Verde dal primo pomeriggio di mercoledì sono in corso dei sopralluoghi di Geat sulle principali strade alberate a seguito dei forti temporali che in mattinata si sono abbattuti sul territorio. Sarà un monitoraggio preciso che proseguirà anche nei prossimi giorni, per valutare le condizioni di ogni singolo albero, in particolare pini, al fine di garantire la massima sicurezza. Gli eventi atmosferici sempre più acuti e imprevedibili, nonostante le allerte meteo, possono infatti danneggiare le alberature, specie nelle zone dove la viabilità è intensa , da qui i controlli puntuali in corso e programmati.