Decine di alberi caduti e rami spezzati, oltre cinquanta richieste di intervento

La pioggia e il vento di mercoledì notte hanno flagellato soprattutto gli alberi. In varie zone della città ci sono infatti decine di alberi e rami spezzati. Le richieste di intervento ai Vigili del fuoco, nelle prime ore del mattino, sono una cinquantina in tutta la Provincia e i pompieri sono al lavoro per liberare le strade.

A subirne le conseguenze è anche il traffico e il tam tam tra i riminesi è partito anche sulle pagine social, c'è chi suggerisce di evitare via della Fiera, dove un ramo è stato spezzato occupando parte della strada, così come in via San Salvador a Torre Pedrera o in via delle Rimembranze.

Al momento ai Vigili del fuoco non sono perventue richieste di aiuto per allagamenti.