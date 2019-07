Manutenzione strade, in arrivo dalla Provincia 500mila euro per i piccoli comuni

Nella seduta di martedì pomeriggio, il Consiglio provinciale ha approvato a maggioranza (contraria l’opposizione) l’Assestamento di bilancio 2019/2021 e la verifica degli equilibri finanziari. A metà anno il monitoraggio delle risultanze contabili evidenzia il rispetto degli equilibri di bilancio.

In una nota la Provincia evidenzia che "Siamo nell’ambito di un contesto generale che vede progressivamente tornare l’Ente ad una situazione di quasi normalità, infatti il bilancio di previsione che andrebbe approvato entro il 31/12 dell’anno precedente, quest’anno è stato approvato in marzo – quindi notevolmente prima di quanto i tagli imposti dal Governo a partire dal 2015 abbiano consentito di fare fino all’anno scorso - e nella sua formulazione di bilancio pluriennale, altra novità rispetto al recente difficilissimo passato".

Considerazioni e numeri

Quanto alle entrate, la dinamica di quelle in conto capitale ha beneficiato quest’anno della possibilità di contare sui contributi di Stato e Regione per investimenti su strade e scuole, passando dai 2,17 milioni del 30 giugno 2018 agli 8,6 del 30 giugno 2019; a fronte di un mercato italiano dell’auto in flessione nel primo semestre (-3,5% le vendite), si registra nella provincia di Rimini una sostanziale tenuta degli incassi dell’Ipt; per questo esercizio finanziario non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. Quanto alle spese al 30 giugno, quelle in conto capitale passano dai 5,5 milioni del 2018 ai 12 milioni di quest’anno, un segnale forte e chiaro di come l’Ente stia tornando ad investire sulle sue funzioni fondamentali (nel primo semestre in particolare sulle strade).

Il Consiglio ha poi approvato, sempre a maggioranza e con gli stessi numeri del punto precedente, il rinnovo della Convenzione tra la Provincia di Rimini, la Regione Emilia-Romagna e ARPAE per lo svolgimento di funzioni amministrative fondamentali in materia ambientale, in attuazione della L.R. n. 13/2015. Approvate, sempre a maggioranza (astenuta l’opposizione), le Linee di indirizzo e lo schema di avviso per l’assegnazione di contributi ai Comuni del territorio per interventi di messa in sicurezza di strade comunali e loro pertinenze, o di percorsi ciclopedonali. Il fondo complessivo ammonta a 500 mila euro e i Comuni che potranno fare domanda sono quelli al di sotto dei 5000 abitanti, Gli interventi finanziabili sono quelli di messa in sicurezza di strade comunali di collegamento e intersezione con la rete viaria provinciale, e loro pertinenze, o di percorsi ciclopedonali in prossimità della viabilità provinciale.

Infine, approvato, sempre a maggioranza (contrari Pecci e Diotalevi, astenuti Cantori e Pellegrino), le modifiche alle Disposizioni per la concessione in uso temporaneo delle sale provinciali.