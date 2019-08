Maturità 2019, l'assessore Morolli premia al museo 97 supermaturi

Un momento istituzionale alla sala del Giudizio del museo della città per incontrare e premiare i 97 super maturi riminesi. L’assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, Mattia Morolli, nel premiare ieri i giovani studenti riminesi ha loro ricordato come “anche i vostri compagni, insegnanti e genitori fanno parte del vostro risultato, che è frutto di impegno personale ma anche della capacità di fare squadra, entrambi fondamentali. La speranza è che il vostro talento, domani, serva a tutti noi per continuare a crescere come cittadini, come comunità, come Rimini, la nostra città che oggi, semplicemente, vi fa un grande applauso”.

Alla cerimonia erano presenti anche tanti genitori, nonni, parenti e professori degli studenti premiati. In sala anche il Consigliere comunale Andrea Bellucci.