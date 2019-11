Meteo Rimini lancia una raccolta fondi e chiede aiuto: "Da soli non possiamo crescere"

Meteo Rimini il servizio web di previsioni metereologiche chiede un aiuto per migliorare il servizio e riuscire a "stare in piedi".

L'appello

"Noi di Meteo Rimini da anni ormai facciamo previsioni dettagliate e realistiche per tutta Rimini e provincia, cercando di combattere quelle che sono meteoterrorismo e meteobufale, in modo da poter offrire un servizio di informazione gratuito a tutti i cittadini. Negli ultimi tempi, visto il nostro successo, abbiamo pensato di ampliarci, cercando di acquistare attrezzature professionali per la rilevazione di parametri non che per il monitoraggio, ma sfortunatamente da soli non si va da nessuna parte. Per questo motivo stiamo creando questa raccolta fondi, per chiedere un aiuto a tutte le persone che ci seguono o ci conoscono, in modo da poterci ampliare, tutti insieme, e poter offrire un servizio nettamente migliore. Potete donare anche 1 euro, ma più siete più potremo crescere. Uno dei primi step sarebbe l'acquisto di una stazione meteo con webcam 360° full hd, dove poter monitorare e creare storici di tutti i parametri (pioggia,vento,pressione,umidità) ed avere una webcam in live streaming a disposizione per poter vedere la situazione in tempo reale, creare timelapse. Il progetto non è a scopo di lucro personale ma interamente per offrire servizi migliori per i cittadini e per i turisti".

Per informazioni meteoriminiofficial@gmil.com