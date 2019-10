Metromare, arriva il via libera da Amr: partenza ufficiale il 23 novembre

Via libera arrivato. L'accensione dei motori del Metromare è sempre più vicina. E' arrivato mercoledì mattina dall'assemblea dei soci di Amr, riunita a Cesena, l'ok per l’approvazione definitiva dell’avvio della fase del servizio sperimentaletemporaneo del metro di costa. La data confermata è il 23 novembre. “Una buona notizia. Il Metromare è il perno di un nuovo modo di fruire del trasporto pubblico lungo la linea di costa in sinergia con la mobilità sostenibile. Partire adesso diventa improcrastinabile”, commenta l'assessore alla Mobilità del comune di Rimini Roberta Frisoni.

"Con questo passaggio l’autorità del trasporto pubblico della Romagna con il voto dei suoi soci ha conferito a Start il servizio del Metromare, col solo voto contrario di Riccione - afferma il presidente della Provincia Riziero Santi - Ora si parte".

Il futuro del Metromare

Sul metrò di costa si continua intanto a fare progetti e allungare, per adesso solo a parole, il suo tragitto. Dopo la richiesta che fosse collegato con la metropolitana di superficie a Misano, Cattolica, Santarcangelo e San Marino, oltre all’areroporto di Miramare, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini condiviso mercoledì la speranza che il Metromare possa arrivare fino a Comacchio". Un annuncio fatto in occasione della presentazione del progetto di riqualificazione dei lungomari della Riviera, dal Ferrarese ai confini con le Marche. "Poter collegare la Metrò fino ai lidi del Ferarrese sarebbe la vera rivoluzione ecologica. L'Emilia Romagna è una regione che sta lavorando e concentrando il massimo impegno sulla sostenibilità ambientale e l'innovazione".