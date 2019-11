Metromare, come cambia la vita di una persona disabile: la storia di Roberta

C'è anche Roberta Tota, 29 anni, riccionese, tra gli ospiti della prima grande prova del Metromare. Emozionata come tutti, Roberta è seduta sulla sua carrozzina e si gode il viaggio da Rimini a Riccione. Un test importante per lei, per capire e confrontare il nuovo servizio rispetto ad autobus o treno.

Non ha dubbi. Dopo l'arrivo a Riccione, la viaggio di ritorno verso Rimini è l'occasione per una chiacchierata e condividere impressioni e riflessioni. Roberta non ha alcun dubbio. "Il Metromare a me cambia moltissimo da ogni punto di vista. E' più comodo salire e con i nuovi mezzi lo sarà ancora di più perché l'apertura sarà maggiormente a raso del marciapiede, e poi si evita il traffico. E' più veloce. I mezzi sono puliti e belli. Ho un ottimo spazio per la mia carrozzina". Il Metromare è quindi promosso anche per Roberta che studia all'università di Rimini. Posso programmare meglio gli appuntamenti, non rischio di rimanere imbottigliata nel traffico a bordo di un autobus, sarà tutto più semplice, mi sento più sicura".

Roberta Tota è diventata una testimonial per Stat Romagna, è stato girato anche un video, e gli autisti sono stati formati prorpio sulla gestione della disabilità nella salita e discesa dei passeggeri.