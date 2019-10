Metromare, decisa la nuova data per la partenza del servizio: ecco quanto è costato

Ottobre ormai è alle porte così come l'idea di poter attivare per questo mese il Trc. Il grande giorno è slittato e lunedì pomeriggio, durante la seconda Commissione consiliare permanente l'assessore Roberta Frisoni ha dato l'annuncio della nuova data: 23 novembre. "E' una data proposta in assemblea con Amr. L'infrastruttura è pronta da mesi e scalpita per essere usata". C'è però una parola d'ordine che ricorre: "sperimentale". Frisoni, infatti, precisa che in questa prima fase il servizio sarà appunto temporaneo e sperimentale, "si partità con i mezzi sostitutivi in attesa dei definitivi", che arriveranno entro febbraio. "Necessiteranno poi di una messa in esercizio", questo dovrebbe comportare un'interruzione del servizio per poi riprendere a pieno ritmo. "Lo facciamo in mesi che non sono quelli di punta della stagione turistica", prosegue Frisoni, evidenziando il disagio limitato vista la minore affluenza di passeggeri.

Quanto è costato il Trc?

Il progetto approvato nel 2006 prevedeva un quadro economico con un limite di spesa fissato a 92.053.218 milioni di euro, di cui poco più di 81milioni destinati per la realizzazione dell'infrastruttura e assegnati con il provvedimento di approvazione della Delibera; oltre 42milioni a carico dell'amministrazione centrale, più di 38milioni a carico delle amministrazioni locali (Regione Emilia Romagna, Comune di Riminie Riccione, Agenzia Mobilità).

La previsione economica è stata rispettata e, come evidenzia Massimo Paganelli, presidente di PMR, "non ci sono state variazioni rispetto ai valori prefissati, e questo non era così scontato. L'infrastruttura è stata conclusa nel novembre 2018, "i tempi sono stati celebri rispetto a quelli classici delle pubbliche amministrazioni. I rapporti con le imprese individuate per la realizzazione delle opere si sono regolamente conclusi nel rispetto degli obblighi contrattuali, sia sul fronte dell'aspetto tecnico, con il positivo superamento dei collaudi statici e funzionali sia, appunto, sul fronte economico, all'interno dei limiti di spesa fissati".

Conti alla mano

La realizzazione del Trasporto rapido costiero, nella prima tratta funzionale Rimini FS - Riccione Fs

Il rendiconto economico per la realizzazione delle opere infrastrutturali ammonta a un totale complessivo di poco più di 78milioni. I contratti conclusi hanno previsto spese per circa 11milioni per opere propedeutiche per la chiusura dei passaggi a livello e realizzazione dei sottopassi ferroviari; quasi 41 milioni destinati all'appalto principale per la realizzazione dell'infrastruttura stradale e l'impianto di trazione elettrica; circa 5milioni e 700mila euro per gli impanti di usilio dell'esercizio e di regolazione dela circolazione nelle parti a singola via corsa. Inoltre, più di 8 milioni per la risoluzione di interferenze ferroviarie e spostamento delle reti dei sottoservizi urbani; circa 3 milioni per l'acquisizione delle aree ferroviarie e poco più di 4 milioni e 200mila euro per le indennità espropriative. Infine, oltre 4 milioni e 300mila euro a disposizione dell'amministrazione per spese tecniche, sicurezza e collaudi.

L'appalto per i mezzi

La flotta dei mezzi sarà formata da nove veicoli Exqui.City18T e svolgeranno il servizio sulla linea MetroMare. Un accordo sottoscritto il 5 agosto 2016 con A.T.I., gruppo formato da Van Hool e Kiepe Electric. "Il primo contratto era stato stipulato con una società poi fallita - spiega Paganelli - e c'è ancora la causa pendente in Olanda. Siamo però riusciti a trasferire il contratto al nuovo raggruppamento e così non abbiamo perso tempo e indennità economica".

Il valore economico contrattuale per la flotta è pari a 10milioni e 584mila euro e "il contratto prevedeva una clausola sospensiva cautelativa legata alla pendenza del finanziamento statale". La copertura finanziaria vede un contributo statale pari a 8.850mila euro, la cui convenzione attuativa è stata sottoscritta lo scorso. Il contributo della Regione previsto nell'ambito dell'Accordo di programma a luglio 2008 è pari a oltre 2milioni e 700mila euro.

Tempi e ritardi sui mezzi

La produzione dei veicoli è in corso e purtroppo sconta alcuni ritardi a carico dell'appaltatore. Il primo veicolo doveva arrivare entro lo scorso 23 agosto e la consegna dell'intera flotta entro il 23 gennaio 2020. "I ritardi sono già stati contestati ed è già in corso la penale di mille euro al giorno a veicolo". Attualmente, da programma, il primo veicolo sarà ultimato entro novembre e la conclusione della produzione degli altri 8 mezzi entro la prima settimana di febbraio 2020.