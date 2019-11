Metromare, i primi due giorni corse gratis per tutti

La rivoluzione della mobilità a Rimini è alle porte. Il 23 novembre il Metromare, se pure in via sperimentale, accenderà i motori. una data storica per Rimini e non solo. Una giornata che verrà festeggiata. Per l'occasione le corse saranno gratuite per tutti sia il sabato 23 che la domenica 24 noembre. "Stiamo lavorando a pieno ritmo - spiega il presidente della Provincia Riziero Santi", che con Start Romagna sta studiando promozioni e sconti.

Intanto, sono state consegnate martedì mattina agli alunni delle scuole elementari di via Pescara (Miramare) e di via Sobrero (Villaggio nuovo) le prime tessere per il trasporto pubblico gratuito per l’anno 2019/2020. La consegna delle tessere del trasporto gratuito rientra nelle iniziative del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e sono realizzate dal Comune in collaborazione con la Provincia di Rimini, il Piano Strategico di Rimini, FIAB - Pedalando e Camminando, Start Romagna e alcune scuole del territorio. La novità di quest’anno riguarda la possibilità di poter utilizzare le tessere anche per il trasporto su Metromare.