Metromare, il Tribunale rigetta il ricorso di Riccione sulla sospensione del servizio

Nuovo capitolo della "vicenda" Metromare. E, ancora una volta, è in ballo Riccione. Il giudice Lorenzo Maria Lico del Tribunale di Rimini ha infatti rigettato il ricorso presentato dal comune. L’amministrazione aveva chiesto in via cautelare la sospensione del servizio sperimentale denunciando carenze di sicurezza relative sia ai mezzi sostitutivi usati sia al percorso, oltre ad irregolarità dal punto di vista del rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. La causa è stata discussa dalla parti il 10 dicembre nel corso di un'udienza.

Secondo il Giudice "il ricorso è infondato e va rigettato". Il comune di Riccione è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite quantificate in 4.396 euro nei confronti sia di Start Romagna che di Pmr, con l’aggiunta dell’Iva, per un totale di circa 10mila euro.

E, ancora, il rigetto è stato motivato evidenziando che "Il Comune di Riccione avrebbe dovuto allegare uno specifico inadempimento (anche sotto il profilo dell’imputazione dello stesso ad una o più delle controparti) e prospettare un’azione di merito che consentisse di valutare la sussistenza dei presupposti dell’invocata tutela interinale. In assenza di specifiche allegazioni idonee a fondare quantomeno la legittimazione ad agire del Comune si impone, anche sotto questo profilo, il rigetto del ricorso".

Rispetto alla sicurezza nella sentenza si legge che "non può ritenersi che il sindaco possa agire in rappresentanza del lavoratori per far valere in loro nome la violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, difettando qualsiasi previsione normativa attributiva di tale legittimazione processuale"