Metromare, Santi: "Si sale in carrozza con una data storica che segna i 25 anni dall'inizio del progetto"

Il MetroMare è pronto ad accendere i motori e, come anticipato ieri, la data prevista dall'inizio del servizio è il 23 novembre. A commentare sul suo profilo social la novità è il presidente della Provincia Riziero Santi con un invito forte e chiaro "Signori in carrozza, si parte. Il 23 novembre il Metromare farà la sua prima corsa".

Santi precisa che la data ha un sognificato storico: "La data ha un significato storico. Siamo a 25 anni da quando si è deciso di realizzare il Trc, ed a 90 giorni dalla comunicazione del fine lavori sulla tratta, e la decisione del Coordinamento soci di procedere con l’avvio della fase sperimentale di Metromare. In questi 90 giorni abbiamo annullato tutti i tempi morti, e respinto con gli argomenti tutte le ostilità. In questi 90 giorni si sono fatti sentire anche i cittadini e le categorie economiche esprimendo una chiara tendenza e un chiaro desiderio di far partire il servizio. Ora si sono concluse tutte la fasi propedeutiche alla messa in servizio, nella massima attenzione e scrupolosità, compreso l’accordo che assegna la gestione ad Atg-Start e che il 30 ottobre sarà ratificato con il voto in assemblea Amr." Santi chiosa ringraziando tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere il risultato.