Metromare, Santi tira dritto con il sopralluogo e Riccione fa scattare la diffida contro la partenza

La data ufficiale non è ancora scritta sul calendario, ma per il presidente delal Provincia Riziero Santi non ci sono dubbi: il Metromare entrerà in funzione, anche se con mezzi provvisori. Anzi, anticipata sul suo profilo facebook che entro ottobre il Trc partirà. Santi ha effettuato lunedì un "sopralluogo-viaggetto", come lo ha definito. “Ogni 500 metri si incontrano funzioni strategiche come l’aeroporto, l’ospedale, il centro di Rimini o quello di Riccione, i Palacongressi, Fiabilandia, Rimini Terme. La spiaggia poi è a 150 metri. Scendi dal mezzo, sali sulla tua bicicletta e vai dove vuoi senza ingorghi nel traffico. Quando, a settimane, l’opera partirà, e tutti vedranno da dentro di cosa si tratta, sarà tutto più chiaro e condiviso”.

Ad essere sul piede di guerra è invece Riccione che ha mandato una diffida formale a far partire il Metromare. “Quella diffida non tiene conto però che sull’argomento, preso a pretesto, della votazione non unanime del Comitato di coordinamento, si sono già pronunciati Tar e Consiglio di Stato su casi analoghi, dando torto al Comune. Io rispetto tutti e rispetto chi è contrario dall’inizio all’opera, ma adesso il Metromare c’e’ e non può rimanere fermo. In queste ore sono anche alle prese con sovrapposizioni di competenze fra Enti e burocrazia, ma non mollo. Metromare entro ottobre deve partire, e partirà".

Una decisione per cui il voto contrario fu proprio del sindaco Renata Tosi. Per l'amministrazione quelli sono mezzi alternativi e quindi il Metromare non deve accendere i motori.

E Santi manifesta inoltre la sua sorpresa per la decisione della Perla Verde di tenere chiuso al traffico il sottopasso di via Bellini “mi dicono i tecnici, collaudato e funzionante. Si tratta dello sfondamento, mare e monte, sotto la ferrovia che a prima vista sembrerebbe abbastanza strategico. Una ragione tecnica ci sarà sicuramente".

Il Metromare

Sul sito di PMR è precisato che la capacità del sistema sarà di 1.500 passeggeri all’ora per direzione di marcia. Collegherà in circa 23 minuti le Stazioni Ferroviarie di Rimini e di Riccione con 15 fermate intermedie. La frequenza prevista è di 10 minuti (5 mezzi in linea) con potenziamento fino a 7,5 minuti (8 mezzi in linea nelle ore di punta). I mezzi saranno completamente elettrici anche se quelli ufficiali (Exquicity 18T) arriveranno in ritardo e la partenza avverrà con bus sostitutivi (ma anch’essi elettrici). A bordo si potranno trasportare biciclette al seguito. Potenzialmente, secondo i progetti, il Metromare dovrebbe ridurre il traffico sulla direttrice costiera riminese di 12/15 mila auto private al giorno pari ad un calo dell’11% di polveri sottili all’anno (50 tonnellate).