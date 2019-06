Molo Street Parade, l'evento va in porto: data confermata e per la prima volta sarà a pagamento

L'estate riminese avrà anche la sua tradizionale Molo Street Parade di Rimini che si farà anche quest’anno. A organizzarla sarà il Consorzio del Porto, con il presidente Lucio Paesani, gestore del Coconuts, che ha presentato una manifestazione d’interesse a trattativa diretta dopo il nulla di fatto del bando.

La kermesse è confermata per il 29 giugno. Questa la data dell'evento che ogni anno richiama migliaia di persone di tutte le età, ma soprattutto tantissimi giovani che si accalcano sotto ai pescherecci ormeggiati al molo per ascoltare la musica mixata da dj internazionali. La manifestazione verrà allestita secondo le stesse condizioni indicato nel bando: niente soldi pubblici e la possibilità di prevedere un biglietto d’ingresso fino a un massimo di 10 euro. Rimini, Molo Street Parade 2019, bando deserto: nessuna offerta per la kermesse

„ La novità dell'evento a pagamento è necessaria proprio per il venuto meno contributo comunale e i maggiori costi a carico dell’organizzazione privata a causa dell’introduzione delle norme nazionali legate alla “safety and securtiy” degli eventi“