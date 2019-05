Molo Street Parade 2019, bando deserto: nessuna offerta per la kermesse

Scaduti ieri i tempi per presentare le offerte per il bando con cui sarebbe stata individuata una proposta artistica da selezionare per la realizzazione della Molo Street Parade 2019. Il bando però è andato deserto, al Comune non è infatti giunta alcuna proposta da parte dei privati.

L’Amministrazione comunale procederà adesso alla trattativa diretta alle medesime condizione del bando. Il Comune per la prima volta non prevede l'erogazione di contributi e ha disposto che l’ingresso all’area “dance” della manifestazione potrà essere a pagamento fino a un massimo da 10 euro. La novità dell'evento a pagamento è necessaria proprio per il venuto meno contributo comunale e i maggiori costi a carico dell’organizzazione privata a causa dell’introduzione delle norme nazionali legate alla “safety and securtiy” degli eventi.

Molo Street Parade 2019: due importanti novità per l'evento

„La kermesse è in programma il 29 giugno e si svolgerà a destra del porto canale e su un tratto del Lungomare Tintori, dal porto a Piazzale Fellini. In previsione c'è dunque un articolato contesto spettacolare, composto da situazioni in cui libero e gratuito sarà l’accesso a eventi, giocolerie e altre iniziative, e una specifica parte dedicata al ballo in cu l’organizzazione potrà introdurre il pagamento di un ticket.“