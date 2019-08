Monopattini elettrici, tariffe, app e modalità di Lime

Lime, società che offre soluzioni di sharing mobility sostenibili con monopattini elettrici, ha vinto il bando del comune di Rimini e lancia ufficialmente martedì le operazioni in Italia. Dopo i test degli scorsi mesi, Lime arriva nella città simbolo dell’estate italiana e porta un nuovo modello di mobilità: ecologico, economico e accessibile. Da oggi turisti e cittadini che vorranno spostarsi in città senza inquinare, senza impattare sul traffico e divertendosi avranno a disposizione un mezzo nuovo: il monopattino elettrico. Pensato per facilitare gli spostamenti, il monopattino è un “connettore” che si rivela utilissimo per coprire quello che generalmente è definito l’ultimo miglio, cioè la distanza ad esempio fra le fermate di due linee di trasporto o da una fermata alla destinazione finale.

Come funziona

Iniziare a usare i monopattini Lime è semplice, basta scaricare l’applicazione (scaricabile su https://www.li.me) sul proprio smartphone, inserire i propri dati e connettere la propria carta di credito. A questo punto sarà sufficiente aprire l’app, individuare il monopattino più vicino, avvicinare il lettore dell’applicazione al QR code presente sul mezzo e iniziare a usare il monopattino. Conclusa la corsa il monopattino non deve essere riportato in punti specifici.Usare Lime costa 1 euro allo sblocco e 0,15 cent ogni minuto.

Muoversi a Rimini con Lime sarà ancora più semplice. Per percorrere tutto il lungomare, da Miramare a Parco Fellini, basteranno meno di 15 minuti con una spesa di 3 euro. Attraversare il centro cittadino, da Palacongressi a piazzale Kennedy richiederà non più di 10 minuti. Comincia da Rimini la rivoluzione della micromobilità elettrica, nasce così una nuova “sensibilità green” nel concepire gli spostamenti in città. L’obiettivo di Lime, infatti, è quello di collaborare con i comuni nei quali opera per creare sinergie che possano rendere le città sempre più accessibili e a misura delle persone che le abitano. Lime porta nella provincia più vacanziera d’Italia la sua esperienza, maturata in oltre 100 mercati nel mondo e ha completato in 2 anni oltre 65.000.000 viaggi in 5 continenti.

L'azienda

Lime fa parte della vita urbana in Europa. Da Parigi attraverso Vienna a Berlino, abbiamo rivoluzionato il trasporto urbano. Avviciniamo le persone all'ambiente circostante con una soluzione di mobilità sostenibile, rispettosa dell'ambiente, inclusiva e più accessibile. Lavoriamo a stretto contatto con le comunità e le autorità di tutta Europa per sviluppare una nuova cultura della mobilità condivisa e fornire soluzioni ai problemi della vita urbana. Siamo attivi in oltre 45 città in 18 paesi europei. Per saperne di più visitate www.li.me