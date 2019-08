Tragedia al luna park, giostraia stroncata da un malore

Stava caricando il camion, quando è stata colto da un malore improvviso rovinando poi giù dalla scala sulla quale si era arrampicata. Dramma, martedì mattina verso le 9.30, nel luna park di viale Teramo di fronte all'ex colonia Bolognese dove ha perso la vita una 39enne. Nonostante l'intervento del personale del 118, arrivato sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, tutti i disperati tentativi per far ripartire il cuore della donna si sono rivelati vani e, alla fine, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Nel luna park, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia di Stato.