Tragedia al luna park, giostraio stroncato da un malore

Stava caricando il camion, quando è stato colto da un malore improvviso. Verso le 9.30 un giostraio del luna park, in viale Teramo, di fronte all'ex colonia Bolognese, si è accasciato per terra e per lui non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore si è fermato.

Inutile infatti ogni tentativo per rianimarlo da parte del personale sanitario che ha potuto constatare solo il decesso. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'auto medica, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia.