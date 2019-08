Morti sul lavoro, il sindacato: "Sono in aumento, dati agghiaccianti"

Morti sul lavoro in crescita anche in Emilia-Romagna. Dall'inizio dell'anno in regione le morti bianche sono state 25: il picco a Parma con sei decessi, poi Piacenza e Bologna (quattro ciascuna), Reggio Emilia, con tre incidenti mortali, Ferrara, Forli'-Cesena e Modena, dove ce ne sono stati due. Infine, a Rimini e Ravenna con un decesso nel 2019. Un calcolo, avverte l'Ugl, che non tiene conto dei decessi in itinere e sulle strade, tutti gli anni piu' del doppio in ogni provincia. La tendenza del 2019 e' di un aumento generale dei casi del 5,9%. "Numeri agghiaccianti che non possono e non devono lasciare indifferenti", commenta il segretario generale dell'Ugl dell'Emilia-Romagna, Tullia Bevilacqua, che annuncia iniziative per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni. Dall'inizio dell'anno, in tutta Italia 455 morti sui luoghi di lavoro in tutta Italia, da nord a sud, stando alle cifre pubblicate oggi sul web dall'Osservatorio indipendente di Bologna. "Ma se contiamo anche gli infortuni sul lavoro abbiamo un quadro ancora piu' preoccupante: secondo dati Inail, nei primi sei mesi del 2019 sono state 323.831 le denunce di infortunio presentate in tutta Italia e 32.575 i casi di malattia professionale accertata, in aumento nel nord-est. Il rischio di morte coinvolge soprattutto uomini over 54 e si contano percentuali in crescita anche tra stranieri e giovani. E' una piaga che si deve risolvere una volta e per tutte", scandisce Bevilacqua

Nel 2018, "anno record in negativo (+10%)", si sono contati 702 morti sui luoghi di lavoro, oltre 1.450 se si includono anche i morti sulle strade e in itinere. Negli ultimi 11 anni sono morti quasi 15.000 lavoratori, "come se fossero scomparsi nel nulla tutti gli abitanti di una cittadina emiliana come Sasso Marconi". In Emilia-Romagna, il segretario generale regionale dell'Ugl chiede "agli organismi competenti che si adottino maggiori e piu' efficaci controlli e ci si adoperi nelle sedi preposte a promuovere con ogni mezzo la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro per arginare e possibilmente azzerare questa dolorosa piaga sociale e professionale". (Fonte Agenzia Dire)