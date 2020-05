La movida in centro non va in "vacanza": ordinanza in arrivo tra nuovi orari e divieto di asporto

La nuova ordinanza che regola la movida arriverà nelle prossime ore, ma intanto i gestori dei locali possono tirare un sospiro di sollievo. Il Comune di Rimini non imporrà la chiusura anticipata alle 21 per i locali del centro storico. Una decisione su cui già nei giorni scorsi l'assessore Sadegholvaad aveva chiarito le posizioni, spiegando che poteva essere una soluzione, una delle possibilità, ma non la sola, la volontà di tutti era quella di aiutare gli esercenti nella ripartenza senza perdere di vista la sicurezza. Ci sarà invece una riorganizzazione funzionale degli spazi e il divieto di somministrare cibo e bevande d’asporto dalle ore 21. Sarà questo l'orario in cui i locali potranno solo servire ai tavoli e le attività della Vecchia Pescheria potranno usare anche i banconi. Non ci saranno gli steward e gli ingressi contingentati, come avviene in altre città. Piazza Cavour e le vie del centro dovranno solo adeguarsi alle nuove direttive.

La nuova ordinanza, anticipata giovedì mattina sotto la Vecchia Pescheria ai gestori dei locali dallo stesso Sadegholvaad, sarà firmata dal sindaco in accordo con Prefettura e Questura. A controllare saranno i gestori delle attività e, naturalmente, le forze dell'ordine. Gli esercenti hanno accolto le nuove misure con soddisfazione, potevano esserci infatti misure più stringenti o in rischio di una chiusura anticipata.

Limitazioni

Se i locali del centro dovranno attenersi alle nuove misure e al divieto d'asporto dopo una certa ora, le regole ci sono anche per supermercati, mini market, distributori e alimentari di un perimetro che comprende tutto il centro storico, ma anche le vie Bastioni Settentrionali e Meridionali, Borgo Marina e il porto canale che non potranno vendere alcolici a partire dalle ore 20.