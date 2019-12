Mozziconi di sigarette nel mirino: nuova raccolta con i volontari per pulire il centro

“Rimini Smoke Box” (RSB), campagna di sensibilizzazione sull’abbandono dei mozziconi a terra, continua con le azioni di raccolta mozziconi per le vie del Centro Storico. I giovani riminesi under 35 del comitato “Agorà Rimini” di “RiGenerazione Italia”, fautori del progetto, visto il costante riscontro mediatico e di partecipazione ricevuti nelle passate azioni di pulizia proseguono il loro impegno.

Un impegno che, ad oggi, ha visto la raccolta di almeno 5.000 mozziconi e la distribuzione gratuita di circa un centinaio di posaceneri portatili denominati ‘smoke box’, che vengono distribuiti gratuitamente ai fumatori che partecipano alle raccolte. Non solo, grazie al continuo coinvolgimento delle attività commerciali locali, quali bar, pasticcerie e pub, tutti i partecipanti – oltre a contribuire al miglioramento della propria città attraverso la pulizia – verranno premiati con un aperitivo. Infatti, questa 6° edizione, vede la collaborazione del “Rebus Lunch Bar” perché – sottolineano i ragazzi di Agorà Rimini – è importante premiare chi si impegna attivamente per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio della propria città.

L’obiettivo rimane sempre quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla costante presenza a terra dei mozziconi di sigaretta e dei danni che questi possono recare, quindi l’appuntamento è per sabato 21 dicembre, alle ore 10:30, di fronte al Castel Sismondo. L’azione di raccolta mozziconi e pulizia si terrà in zona Castel Sismondo, passando per P.zza Cavour e P.zza Tre Martiri, lungo il Corso d’Augusto per convergere infine al “Rebus Lunch Bar”. La distribuzione gratuita delle ‘smoke box’ è resa possibile grazie alla raccolta fondi online.