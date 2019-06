Guerra ai no vax, il Comune non fa sconti e piovono diecimila euro di multe

Conto salato per le famiglie no vax decise fino ad oggi a non vaccinare i figli che frequentano le scuole comunali. Nel complesso Palazzo Garampi ha fatto multe per circa 10mila euro e una famiglia ne dovrà pagare ben mille. Il conto è presto fatto: a fine aprile il sindaco Andrea Gnassi ha firmato l'ordinanza che prevede 50 euro di multa al giorno per i bambini non in regola con l'iter vaccinale che frequentano le scuole. I giorni di scuola effettivi, tra festività e assenze, sono stati circa venti e si fa presto quindi a raggiungere la cifra. Solo due bambini sono stati ritirati dalle scuole.

Appena sono fioccate le prime sanzioni diverse famiglie, sette su ventidue, hanno optato per intraprendere il percorso vaccinale, gli altri invece stanno andando avanti dritti per la loro strada, assistiti dall'avvocato Luca Ventaloro che ha mandato di impugnare le multe davanti al giudice di pace. La battaglia del Comune prosegue con il pugno di ferro e ne mirino non ci sono solo le scuole pubbliche, ma anche quelle private, dove molti bambini non sono ancora in regola.