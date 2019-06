Il Museo Fellini sarà uno spazio del sogno, tra suggestioni, funamboli e cascate d'acqua

Federico Fellini e Sigismondo Malatesta. Il tempo allenta i suoi confini, i secoli scompaiono come per magia. Magari proprio quella del cinema. E' emozionato il sindaco Andrea Gnassi nel presentare lunedì mattina ai giornalisti i nuovi interventi di riqualificazione dell'area di piazza Malatesta e di Castel Sismondo, dove troverà dimora il Museo Fellini.



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.riminitoday.it/cronaca/rimini--riqualificazione-piazza-malatesta-lavori-castel-sismondo-piazza-francesca-da-rimini.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RiminiToday/109419352490262

Sarà infatti proprio l'arte la vera protagonista dell'area riqualificata della rocca, con il museo Fellini in progress a fornire le risorse. Il quadrante ripreso al cemento si è trasformato così in un'area verde con una arena a cielo aperto per spettacoli con 400 posti a sedere dedicata a Francesca da Rimini. "Siamo di fronte a un intreccio di secoli, di arte e di stratificazioni della città. Non più barriere ma epoche, ci riprendiamo i Malatesta e tutta la loro storia, raccontata anche da Dante". La realizzazione del museo Fellini, evidenzia Gnassi "regala il castello a Sismondo Malatesta, il modo migliore per onorare i suoi 600 anni". Con l'obiettivo di portare nel sistema museale cittadino 400mila visitatori all'anno. L'arte avvolgerà poi tutta l'area, sarà "una grande piattaforma interpretabile dagli artisti contemporanei, con tante suggestioni cui si pensa, dal funambolo che passeggia su un filo sopra la piazza a ricordare il circo di Fellini, a un braccio meccanico che si alza rilasciando una cascata d'acqua all'interno della quale proiettare l'immagine del Rex di Fellini, ma anche l'astrologia e tutti il mondo felliniano". E dopo l'estate, Gnassi conferma il via ai lavori all'interno della rocca per il museo vero e proprio. (fonte Agenzia Dire)

Il progetto

Rimini, Tra il Galli e Castel Sismondo, dove c'era l'asfalto oggi c'è un piccolo paradiso

„Dal 2018 è stata avviata la realizzazione di un Museo dedicato a Federico Fellini, che vedrà l’ultimazione dei lavori nel 2020 in occasione dell’anniversario della nascita del regista. Il progetto ha avuto un importante contributo dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e molta aspettativa da parte della città di Rimini, posizionandosi come fulcro di un rilancio territoriale in grado di attirare nuovo turismo e cultura. L’intervento prevede infatti la realizzazione del più grande progetto museale dedicato al genio riminese. Un Museo dell’immaginario fellinesco, che restituirà tutto quello che il cinema vuole essere fin dalla sua origine e che i film di Fellini esprimono nel modo più compiuto: stupore, fantasia, spettacolo, divertimento. Un Museo che interpreterà il cinema del Maestro non come opera in sé conclusa, ma come chiave per connettere tradizione e contemporaneità. Il Museo, al centro di una strategia più ampia di rinnovamento infrastrutturale e valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico che sta ridisegnando il futuro urbanistico della città e del suo centro storico, si sviluppa su tre assi: Castel Sismondo, Palazzo Valloni, e la grande area urbana, denominata CircAmarcord, che, attraverso un percorso di installazioni e scenografie felliniane, farà da tessuto connettivo tra questi due edifici dallo straordinario valore architettonico e simbolico. Il progetto è finalizzato al recupero identitario di questa area urbana, attraverso la pedonalizzazione di Piazza Malatesta creando aree a verde, arene per spettacoli all'aperto, percorsi urbani di qualità che determineranno una nuova visione ed utilizzo della parte storica tra le più significative della città, sia in termini di identificazione per i cittadini che di attrazione storico/turistica. Il Museo si propone quindi come luogo zenith della creatività, luogo di formazione e informazione, di ricerca e divulgazione, spazio espositivo innovativo e poetico, capace di elaborare e produrre nuove progettualità nel segno della visionarietà felliniana, del cinema, del rapporto con le arti, in dialogo permanente tra innovazione e tradizione.“