Museo Fellini a Castel Sismondo: Italia Nostra contro l'apertura di una nuova porta interna

Castel Sismondo ospiterà la Casa Museo Fellini e per realizzare sono previsti lavori nella fortezza. Interventi su cui Italia Nostra Rimini punta l'attenzione, ma non solo, la sezione riminese ha infatti condiviso le perplessità con la Sopraintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna. Con una lettera del 25 settembre sono state rilevati i dubbi sulla variante alla struttura dell'edificio storico.

"La sezione di Rimini di Italia Nostra ha appreso dapprima a mezzo stampa e quindi consultando i documenti sull’albo pretorio (delibera di Giunta n. 238 del 2019) di un progetto del “Museo Fellini” che prevede l’apertura di una porta ad arco nella scarpa del palazzo interno a Castel Sismondo. Questo progetto ci pare insostenibile per varie ragioni: la prima, naturalmente, per ovvi motivi di tutela di un muro che – questa volta – difficilmente crediamo si possa definire “non malatestiano”. Il progetto peraltro prevede anche una impattante rampa laterale che coprirebbe gran parte del resto della scarpa. La seconda osservazione è sulla funzione: l’apertura insisterebbe a pochi metri dall’ingresso del castello, sottolineato da conci di pietra e di forma monumentale. Non ci sono problemi di accesso e dunque non se ne capisce la funzione, a meno che questa sia legata ad esigenze espositive o logistiche del nuovo museo. Italia Nostra crede sia scontato che dovrà essere il museo ad adattarsi alla forma e alle esigenze dell’intangibile monumento rinascimentale, e non viceversa il castello al prospettato nuovo museo. Il “Museo Fellini” è stato evocato alla città come multimediale e per nulla impattante sulla struttura, siamo per questo preoccupati nel constatare di contro l’esistenza di progetti o stralci che prevedono l’uso del martello pneumatico. Confidiamo dunque nella sua attenzione e nel ruolo di alta sorveglianza che spetta alla Soprintendenza, certi che vi attiverete immediatamente per tutelare questo importante monumento".