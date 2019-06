Museo Fellini, al via le verifiche archologiche e quelle di rischio bellico

Con l’installazione del cantiere hanno preso avvio in piazza Malatesta i sondaggi archeologici preliminari agli interventi inerenti il quarto stralcio del Museo Fellini, contemporaneamente ai quali verrà svolta l’indagine di verifica di rischio bellico. Saranno così realizzate due trincee delle quali quella più a est più piccola che, con la massima attenzione in prossimità del grande platano esistente, avrà una profondità che va dal metro ai due metri in prossimità dell’asfalto, mentre l’altra trincea avrà un’estensione di circa 66 mq con una profondità di mezzo metroin prossimità della strada esistente.

Il transito dei pedoni sarà dirottato sul marciapiede opposto con opportuna segnaletica.