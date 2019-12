Nasce il "Diario dei consumi", un nuovo servizio per monitorare gli sprechi d'acqua

Il Gruppo Hera ha creato, prima multiutility in Italia a farlo, uno strumento, il Diario dei consumi, messo a disposizione gratuitamente dei clienti e grazie al quale è possibile verificare i propri consumi idrici per mettere in pratica comportamenti più consapevoli e virtuosi.

Il progetto è sperimentale e condotto in collaborazione con il Politecnico di Milano. Entro l’anno saranno attivati al Diario dei consumi circa 78.000 clienti acqua in Emilia-Romagna e nell’arco dei prossimi quattro anni si arriverà a coinvolgerne progressivamente circa 200.000, dei quali oltre 27.000 nel territorio di Rimini. Il Gruppo Hera arricchisce così l’elenco degli strumenti sul servizio idrico messi a disposizione dei propri clienti, tra cui l’etichetta dell’acqua erogata in ogni comune servito presente in bolletta, un canale dedicato sul sito dell’azienda, il report annuale ‘In buone acque’, giunto già alla sua undicesima edizione, e la app “Acquologo” attraverso la quale è possibile anche svolgere l’autolettura del proprio contatore ed essere informati su possibili interruzioni di servizio dovute a interventi programmati.