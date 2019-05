I no vax in rivolta contro la Riviera: "Non andate in vacanza a Rimini"

Parte dal Trentino Alto Adige la campagna dei no-vax di boicottaggio contro la riviera riminese dopo l'ordinanza del Comune che rende definitive le multe per i bambini nella fascia 0-6 anni non in regola con gli obblighi vaccinali, ma che frequentano la scuola.

Un post facebook condiviso dal Coordinamento regionale Trentino Alto Adige dei genitori per la libertà di scelta diventato subito virale e che ha fatto il giro della Rete. In sostanza, viene lanciato un appello a tutti i genitori contrari ai vaccini di non andare in vacanza a Rimini fino a quando non venga revocata l'ordinanza.