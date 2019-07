Nuova palestra Valgimigli ferma al palo, la Provincia: "Ci faremo carico dei costi per terminare i lavori"

La Provincia sta battendo tutte le strade per il completamento della nuova Palestra del polo scolastico Valgimigli, per la quale si sono interrotti i lavori da molti mesi. WNell’ultimo periodo si sono svolti diversi passaggi. Dapprima si è proceduto alla risoluzione del contratto con la ditta aggiudicataria per gravi ritardi e inadempienze. Poi ci si è rivolti alle ditte che avevano partecipato al bando collocandosi in graduatoria nelle posizioni successive - spiega in una nota la Provincia - Dopo una trattativa che in un primo momento aveva data esiti positivi si è invece dovuto prendere atto dell’indisponibilità delle ditte in graduatoria a proseguire e completare i lavori. La Provincia ha dovuto quindi fare i conti con la revoca del contributo prevista nel caso non vada a buon fine la prima gara e si debba rifare, per la qual cosa sono ancora in corso contatti presso il Ministero.

Tuttavia la Provincia non perderà tempo ulteriore e si farà carico direttamente degli oneri previsti. “Mi dispiace che le cose siano andate così – dichiara il Presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi – e di non avere potuto mantenere l’impegno di completare la palestra prima dell’inizio dell’anno scolastico. Tuttavia ribadisco che non molleremo. A questo punto decidiamo di rifinanziare il costo del completamento della palestra con risorse nostre dell’Ente, assegnandovi la priorità massima, il che ci consentirà di rifare subito la gara per l’individuazione della ditta che dovrà completare l’intervento nei tempi tecnici strettamente necessari”.