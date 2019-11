Nuova Questura, Salvini: "Ho sentito di ipotesi alternative che farebbero perdere altro tempo"

"Quando ero ministro abbiamo fissato l'affitto per il tempo necessario per trasferirci nel nuovo insediamento. Sui ritardi di quel mega palazzone che ormai è lì da decenni, andiamo a citofonare a casa del Pd per chiedere perché e per come". A Rimini per il congresso nazionale del Sap il leader della Lega Matteo Salvini con i giornalisti torna sulla questione della nuova Questura di Rimini.

"Io ho fatto quello che la cittadinanza si aspettava e quindi nell'anno al governo sono contento di quello che abbiamo fatto", rivendica. La speranza, conclude, è che "non cambino progetto perché ho sentito di altre ipotesi alternative che farebbero perdere altro tempo".

(fonte Agenzia Dire)