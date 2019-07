Sacchetti al vetriolo contro Morrone: "Sulla nuova questura l'onorevole ha preso una botta di sole"

"Sulla Questura l'onorevole Morrone ha preso una botte di sole". Così contrattacca Filippo Sacchetti, segretario provinciale Pd all'intervento di Morrone.

"Se c’è un tema su cui il governo leghista ci ha abituato a repentini cambi di scena e di opinione è quello della questura di Rimini: superfluo ripercorrere questi ultimi mesi fatti di promesse, soluzioni provvisorie ma dal sapore definitivo e davvero poca considerazione per quella che è ed è sempre stata l’unica soluzione degna per tutte le forze dell’ordine e per i cittadini riminesi, la sistemazione della questura di via Roma. Una struttura ormai devastata nel pieno centro della città che non può rimanere oltre in quello stato di degrado e di insicurezza: questo l’ha capito il nostro parlamentare locale Marco di Maio che con un ordine del giorno in parlamento ha sollecitato il governo a prendere una seria posizione rispetto al destino della questura in via Roma. E questa presa di posizione finalmente è arrivata tramite il sottosegretario Molteni che accogliendo l’ordine del giorno ha sottoscritto l’impegno del governo nel ritenere la sistemazione della questura prioritaria rendendosi disponibili anche nel reperire i fondi necessari.

Nuova Questura, Morrone: Di Maio ha preso un abbaglio

Finalmente verrebbe da dire, per una volta il bene e la sicurezza di un intero territorio vengono prima di mere strumentalizzazioni politiche e polemiche ma poi non tarda ad arrivare la risposta del sottosegretario Morrone. Che con una giravolta finge di non essere lui il sottosegretario che andò a festeggiare in piazzale Bornaccini, la "risoluzione della vicenda questura". Forse si è sentito un po’ messo da parte nel serio cambio di rotta preso dal governo e per questo riaccende in modo totalmente inutile il dibattito. Su cosa? Su chi prima avesse detto o no che la questura in via Roma andava sistemata. Ecco queste ricostruzioni le lasciamo a lui e alla schiera di amministratori locali della lega che in questi mesi si sono preoccupati di dire tutto il contrario di tutto, compreso che la soluzione di piazzale Bornaccini fosse provvisoria e non invece alquanto definitiva visto che l’accordo con il proprietario è fissato per 18 anni. Ma noi gli perdoniamo anche questa perché tanto si sa chi si è sempre preoccupato realmente dei problemi della città e in questo caso della questura; per questo non possiamo che essere accanto al Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi e all’On Marco di Maio nel ringraziare per l’impegno il sottosegretario Molteni e nel rilanciare entro la prima metà di agosto le necessarie risposte per definire una volta per tutte il destino della questura di via Roma. Morrone dice che Gnassi ha preso un abbaglio, vista la confusione del sottosegretario iniziamo a pensare che lui abbia avuto una botta di sole. Con questi caldi si consiglia di bere molta acqua e non uscire nelle ore centrali del giorno".