Nuova Statale16, Croatti incontra Anas: "Nel 2022 è prevista la consegna dei lavori"

Il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, ha incontrato a Bologna i tecnici di Anas per avere aggiornamenti sulla nuova SS16. Si tratta, rimarca il pentastellato di "un'opera strategica per il corridoio Adriatico e per la Riviera. La statale Adriatica è infatti insufficiente per affrontare l’attuale traffico in transito, in particolare in alcuni periodi dell’anno e durante grandi eventi sul territorio ed è arteria pericolosa, come purtroppo testimoniato dall’alto tasso di incidentalità che si registra".

Croatti entra nel dettaglio: "Il progetto complessivo da Bellaria a Cattolica prevede la realizzazione in quattro lotti, il primo dei quali è stato finanziato con 170 milioni di euro. Si partirà con la realizzazione del lotto compreso tra il casello di Rimini Sud e la SS9 all’altezza di Santa Giustina, anche se l’auspicio di Anas è che si possa arrivare da subito, e con le stesse risorse, fino al casello di Rimini Nord. Con l’arrivo della proroga della Via (valutazione impatto ambientale) da parte del Ministero dell’Ambiente ora ANAS è pronta a partire con i progetti definitivi. C’è già il progettista incaricato per l’opera e a breve inizieranno le attività di indagine e i sondaggi. Durante l’incontro i tecnici hanno spiegato che prima dell’estate il progetto potrebbe arrivare al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e poi in Conferenza dei Servizi. Si ipotizza dunque l’approvazione del progetto definitivo a fine 2020. Nel secondo semestre del 2021 partiranno le attività propedeutiche per poter, infine, consegnare i lavori a metà del 2022. La durata dei lavori previsti per questo lotto è di circa 30 mesi".

"Avere un aggiornamento sull’iter e le tempistiche della nuova SS16 non è stata però l’unica ragione di questo incontro. Ho presentato ad Anas le tante istanze che in questi mesi mi sono arrivate dal territorio - prosegue il senatore -. Da associazioni, comitati e cittadini. Preoccupati per l’impatto ambientale e le ricadute che questa grande opera avrà nella nostra provincia e sull’elevato consumo di terreno agricolo. Nonché sollecitazioni legate a perplessità sul tracciato, in particolare a Misano. Riguardo al consumo di terreno agricolo Coldiretti, che mi ha contattato, ipotizza che verrà cancellata dall’opera circa il 26% dell’intero suolo coltivato in ambito provinciale. Sono preoccupazioni che condivido e su cui Anas ha garantito la massima attenzione. Le maggiori criticità si registrano sui tre lotti non ancora finanziati e i tecnici hanno assicurato che ci sono i margini per apportare modifiche progettuali e per recepire le osservazioni che arriveranno dal territorio. Per questo è fondamentale che parta un confronto tra gli enti locali, negli ultimi anni piuttosto disinteressati, Anas e tutti i soggetti che vorrebbero migliorare il progetto di questa opera e mitigarne l’impatto ambientale".

“La conferma venuta dall’incontro che il Senatore Croatti ha avuto con i tecnici bolognesi di Anas è importante e positiva - commenta il presidente della Provincia, Riziero Santi -. La nuova SS16 è uno degli assi strategici del nostro progetto organico di sviluppo del territorio e di come organizzare la mobilità decongestionando, mettendo in sicurezza e liberando i nostri centri abitati. Per noi muovere il futuro significa puntare sulla realizzazione della nuova SS16, completare Metromare verso la Fiera di Rimini, verso Cattolica e verso Comacchio e potenziare l’aeroporto di Rimini. Dopo il risultato ottenuto con lo sblocco della procedura Via al ministero dell’ambiente ora è opportuno proseguire il percorso in maniera concertata, bene l’iniziativa del parlamentare ma il risultato finale si raggiunge solo facendo sistema e con l’azione coordinata degli enti locali".

"Come Presidente della Provincia di Rimini, che ha cofinanziato la progettazione insieme ad Anas sono a totale disposizione per coordinare la mia iniziativa con quella dei parlamentari, e con il coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna che finora ha svolto anche su questa partita un ruolo importante e fondamentale - conclude -. C’è da definire i lotti di intervento, c’è da perfezionare i progetti di realizzazione puntando al miglioramento soprattutto nelle tratte più impattanti e c’è da lavorare perché venga “formalizzato” il finanziamento. Sappiamo bene cosa ciò possa significare in termini di complessità e di tempi di esecuzione. Lavoriamo insieme e diamo per fatti i vari passaggi solo quando siamo in possesso degli atti formali che ne attestano l’avvenuta approvazione. La Provincia c’è".