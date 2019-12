"Nuove Idee Nuove Imprese", finale e premi da 19mila euro: ospite Zaffagnini di Rockin'1000

Tredici finalisti per Nuove Idee Nuove Imprese 2019, la business plan competition che da 18 anni seleziona, forma e premia le startup più innovative. L’appuntamento con la finale è a Forlì, lunedì 9 dicembre, alle 18,00 nella sede della Camera di Commercio della Romagna.

Ufficiali i prestigiosi ospiti alla giornata finale: testimonial perfetto di una idea che diventa impresa, interverrà Fabio Zaffagnini, founder e general manager di Rockin'1000, protagonista di una delle attività digital più virali di sempre. Tutto nacque nel 2015 quando si radunarono 1000 musicisti per dar vita a un mega concerto a Cesena. Da lì in poi, successi continui e nel 2020 un film documentario ne racconterà le gesta. Ma una start up per essere sostenuta, ha bisogno anche di investitori che credano al progetto. Alla premiazione 2019 di Nuove Idee Nuove Imprese interverrà una protagonista di questo fondamentale ambito, Lisa Di Sevo, Partner e Investor Manager di Prana Ventures, il fondo da 20 milioni di euro specializzato nel settore dell’innovazione tecnologica mirato a supportare gli imprenditori in fase di avvio dell’attività;

La serata proseguirà con l’intervento di Bruno Reggiani, Country Manager di Penta, la piattaforma digitale sulla quale le imprese aprono il conto corrente in pochi minuti, comprese carte di debito per la gestione delle spese e altri servizi finanziari. La piattaforma è stata lanciata in Germania nel 2017 ed ha già coinvolto oltre 10mila imprese che oggi adottano le sue soluzioni in ambito digital banking;

Saranno intervistati nel corso del pomeriggio da Andrea Roberto Bifulco, chapter director di Startup Grind Rimini & San Marino. L’evento prevede che i 13 team finalisti espongano al pubblico, in un breve intervento, l’idea imprenditoriale che hanno immaginato per il loro futuro. In platea, ad ascoltarli, anche esponenti del mondo economico e potenziali investitori.

Alla serata finale verranno attribuiti i premi: 10.000 euro al team vincitore, 6.000 al secondo e 3.000 al terzo. Si aggiungono altri benefit: il Premio Cesenalab è un percorso di accelerazione di 6 mesi da svolgere nella sede cesenate; si aggiunge il Premio Skema - consulenza aziendale, un percorso di assistenza e di supporto durante il quale i team vincitori e i progetti meritevoli potranno usufruire gratuitamente di una serie di servizi e consulenze; l’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese.

Anche quest'anno, oltre ai premi in palio, il Gruppo Crédit Agricole valuterà la messa a disposizione dei progetti d'impresa più interessanti, la propria gamma di finanziamenti e prodotti a condizioni concorrenziali.Il Concorso si avvale anche del contributo economico e del sostegno didattico e tecnico-scientifico di Deloitte & Touche SpA, attività organizzata in collaborazione con il Campus di Rimini e Innovation Square.

La partecipazione alla cerimonia di premiazione è gratuita e aperta a tutti. Per assicurarsi un posto in platea, occorre registrarsi al link http://bit.ly/LAFinaleNINI

Il progetto

Nuove Idee Nuove Imprese sostiene la ricerca e l’innovazione finalizzate allo sviluppo economico nei territori delle province di Rimini, Forlì-Cesena e della Repubblica di San Marino. Al concorso Nuove Idee Nuove Imprese è abbinato un percorso formativo gratuito, coordinato da docenti dell’Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini. Oltre alle lezioni, anche il sostegno scientifico-formativo di Deloitte Italia. La business plan competition ha formato alla cultura imprenditoriale 3.883 partecipanti, 1.363 le idee di business presentate alle giurie e 90 è il numero di aziende nate dalla competizione (di cui 60 attive). In 17 anni Nuove Idee Nuove Imprese ha distribuito ai team vincitori 576.000 euro di premi e ha fatto crescere aziende di ogni settore.

Startup Grind Rimini & San Marino è il capitolo romagnolo-sammarinese, nato dalla collaborazione tra Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la startup community mondiale diffusa in 500 città, 125 paesi nel mondo e che ha visto partecipare alle iniziative più di 2 milioni di persone. L’obiettivo è favorire opportunità sui temi della formazione, il networking di persone e idee, lo sviluppo di nuove competenze professionali.

La business plan competition è promossa da: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.