Nuove strategie in Provincia: Santi riattiva l'ufficio Europa e "arruola" Alberto Rossini

Il Presidente della Provincia Riziero Santi ha arruolato nel suo staff il Dott. Alberto Rossini che si occuperà di mobilità, di progetti legati alla pianificazione strategica e dell’Ufficio Europa. Si tratta di un professionista di lunga esperienza e in possesso di competenze e di memoria storica sui temi di cui è stato investito. In particolare con Rossini sarà riattivato l’Ufficio Europa che sarà posto soprattutto al servizio dei piccoli Comuni che non hanno la possibilità di strutturarsi autonomamente.

Dall’Europa e dai finanziamenti europei si hanno importati opportunità di finanziamento per i progetti di sviluppo e di qualificazione del territorio ai quali le realtà minori non riescono ad accedere per i limiti conosciuti. La Provincia, nella sua funzione di “Casa dei comuni”, e ottimizzando l’uso delle risorse economiche e delle risorse umane, anche nell’ambito dell’Ufficio di presidenza, si struttura quindi per accedere per se stessa e per i Comuni che ne faranno richiesta ai canali di finanziamento europei, con un’ attività che in primo luogo punta a fornire informazioni e segnalare “buone pratiche” sul tema della “cooperazione territoriale” e di coordinamento per la partecipazione ai bandi, guardando in particolare alla nuova programmazione che si avvierà dal 2021 al 2027. Un altro tassello nel percorso di rigenerazione dell'Ente provinciale.