Automobilisti con il piede pesante, in arrivo nuovi autovelox

Auto che sfrecciano a tutta velocità a Rimini, in particolare tre strade. Nel mirino del Comune e dei vigili ci sono la Statale 16 con via Popilia, la Statale 9 con via Emilia e la strada consolare Rimini San Marino. Le segnalazioni dei cittadini sono state molteplici, tanto da spingere il Comune a monitorare le strade e richiedere l'iter per autorizzare l'installazione di nuovi autovelox.

Sei giorni di monitoraggio, dal 18 al 23 luglio, hanno fatto emergere un quadro preoccupante con velocità ben oltre i limiti consentiti e con picchi che si raggiunge soprattutto nel cuore della notte e fino al mattino presto, tra le 3 e le 7.