Il parcheggio Scarpetti raddoppia i posti, i lavori partono a inizio anno

Nuova viabilità, chiusure sperimentali in alcuni eventi natalizi del Ponte di Tiberio e i lavori per il Museo Fellini. Rimini sta cambiando volto. Tra i cantieri in città, oltre quelli per costruire le nuove piste ciclabili in via Roma e via Coletti, nel nuovo anno ne aprirà un altro, quello per realizzare l’ampliamento del parcheggio Valturio (parcheggio Scarpetti), nell'area del centro storico.

"I lavori inizieranno nella prima metà del 2020, a inizio anno - spiega l'assessore Jamil Sadegholvaad - sarà costruito un piano superiore, il parcheggio sarà multipiano, quindi, immaginiamolo tipo Italo Flori. I posti disponibili saranno così quasi raddoppiati".

Una buona notizia per i riminesi e per chi gestisce attività commerciali. Il problema parcheggi è uno dei temi che accende gli animi dei cittadini.

