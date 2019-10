Maxi catena apre un altro supermercato con undici nuovi posti di lavoro

Lidl, catena di supermercati leader in Italia, si prepara ad inaugurare il suo secondo punto vendita a Rimini che si aggiunge allo storico supermercato di Via Tristano e Isotta inaugurato nel 1994, tra i primissimi dell’Insegna in Italia. Il taglio del nastro del nuovo store situato in Via Flaminia si terrà giovedì alle 8. Il nuovo edificio, che si sviluppa su un’area vendita di circa 1.300 metri quadrati e dispone di un ampio parcheggio da 125 posti auto. In linea con l’approccio “green” dell’Azienda, l’intera struttura è stata costruita e realizzata con una forte spinta verso la sostenibilità ambientale. Il supermercato è alimentato interamente da energia derivante da fonti rinnovabili, è dotato di un pannello fotovoltaico da 42 kW, è stato realizzato con materiali ecocompatibili e dispone di un impianto di illuminazione a LED che consente di abbattere i consumi. Nel parcheggio sono inoltre a disposizione gratuitamente due colonnine per la ricarica di auto elettriche. Un servizio in più per i clienti che, mentre fanno la spesa, possono ricaricare la loro auto elettrica.

Significativo il risvolto occupazionale di questa nuova apertura che ha permesso l’assunzione di 10 nuovi collaboratori. Con l’apertura di Rimini, salgono a 55 i punti vendita dell’Insegna nell’intera Emilia-Romagna che, insieme alla piattaforma logistica di Massa Lombarda, impiegano complessivamente 1500 dipendenti.

Sugli scaffali del nuovo supermercato, aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30, i clienti potranno trovare un ampio assortimento di oltre 2.000 prodotti. Oltre l’80% degli articoli è Made in Italy, in particolare la linea Italiamo che rappresenta il meglio del patrimonio gastronomico del nostro Paese e coniuga ottima qualità ad un prezzo conveniente. In occasione dell’inaugurazione Lidl ha previsto sconti e offerte su ortofrutta, carne e molti altri articoli.

Lidl Italia ha annunciato un piano di investimenti da oltre 350 milioni di euro per l’anno 2019 che comprende lo sviluppo della rete vendita con l’apertura prevista di oltre 40 nuovi supermercati per l’anno in corso, mantenendo così lo stesso trend di aperture e di nuove assunzioni del 2018.