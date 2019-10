Nuovo Trc fino a Ravenna, Pecci: "Un'idea dannosa, servono collegamenti adeguati"

Il Metromare della... discordia. Il capogruppo della Lega Marzio Pecci va all'attacco del presidente della Provicia Santi rispetto all'idea di rilanciare il Metromare Ravenna-Rimini.

"Dopo mesi di torpore la Provincia si accorge che i collegamenti di Rimini col sud, ma soprattutto colo nord-est, sono deficitari. Sono diversi anni che, da Capogruppo della Lega in Consiglio comunale e dell’opposizione in Provincia, sollecito una politica dei trasporti adeguata ai tempi in cui viviamo e cioè: una politica aeroportuale regionale che veda Rimini quale porta di ingresso del turismo culturale in Italia, un collegamento autostradale con Venezia, una rete stradale adeguata per il collegamento con Arezzo e una linea di Alta Velocità che colleghi Rimini con Venezia, via Ravenna, oltre ad una nuova politica portuale/marittima. Queste opere sono indispensabili se vogliamo far fruttare gli investimenti effettuati sul patrimonio storico culturale. Rimini potrà diventare – lo ripeto - “porta d’ingresso” del turismo culturale in Italia solo se saprà dotarsi delle adeguate infrastrutture e per questo gli Enti locali, per una volta, hanno l’obbligo di “fare squadra”, per impegnare la Regione ed il Governo, secondo le rispettive funzioni, a realizzare questi progetti che sono indispensabili per il futuro dell’economia riminese".

Prosegue Pecci: La Romagna non può più sopportare l’esclusione da ogni iniziativa regionale che vede premiata sempre l’Emilia e per questo occorre invertire le politiche della Regione che il PD e la sinistra hanno sempre imposto ai territori interessati. Purtroppo l’idea del Presidente della Provincia di un collegamento di Rimini a Ravenna con il TRC è un’idea balzana, ormai superata, dato che i “collegamenti”, in questi tempi, se vogliamo stare in Europa e competere con i Paesi tecnologicamente avanzati, devono essere ultra-rapidi. “Ripescare” il vecchio progetto dell’allora assessore regionale Vittorio Pieri, come ha fatto Santi, significa avere una visione miope per lo sviluppo dell’economia del territorio riminese. L'idea è inadeguata e dannosa perché non essendo funzionale costituirebbe solo uno sperpero di denaro pubblico".