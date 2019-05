Un aiuto a chi è in difficoltà con il sostegno della onlus Istituto per la famiglia

L'associazione onlus Istituto per la Famiglia Rimini opera sul territorio da dieci anni, sempre al fianco di chi si trova in difficoltà. I volontari anche questo fine settimana sono al lavoro per aiutare l'associazione missionbambini.org. Sabato e domenicasaranno nel negozio Prenatal di Rimini dove sarà possibile acquistare e donare direttamente generi alimentari o altri prodotti presenti in negozio e utili alle famiglie.

Le attività svolte dal'Istituto per la Famiglia sono differenti: si occupano del servizio mensa per i poveri e le persone a rischio di marginalità, distribuiscono frutta e verdura ai bisognosi, ma anche vestiario. Svolgono un servizio navetta, tramite il trasporto gratuito con i mezzi dell’associazione per chi non ha mezzi propri o non può pagare il biglietto dell'autobus per per raggiungere la sede di via Brodolini, 10. La sede è anche centro di aggregazione culturale, sportivo e artistico dall'età prescolare a quella adulta, oltre a sostenere l'inclusione delle persone straniere appena arrivate.

"L'istituto per la famiglia supporta inoltre i ragazzi nella crescita, aiutandoli a inserirsi in una società accogliente e sicura - spiegano i volontari - Ad esempio, aiutiamo i giovani nei compiti scolastici così che possano raggiungere buoni risultati e maturino una crescita formativa che gli permetterà di inserirsi al meglio nella società. Questa attività va poi a sostenere i genitori, spesso assenti per motivi di lavoro o in difficoltà, nel caso di stranieri, per competenze linguistiche".